Прокуратура попросила для курсанта принудительное лечение за рисунок о захвате казармы.

Слушатель Военно-космической академии имени Можайского Вадим Осипов обвиняется в подготовке теракта. Как рассказали Дождю в международной правозащитной группе «Агора», на прениях сторон в Московском окружном военном суде обвинение утверждало, что вина курсанта полностью доказана. Психолого-психиатрическая экспертиза выявила у Осипова расстройства, не позволявшие ему осознавать опасность своих действий. Сам курсант говорит, что нарисовал схему казармы, так как задумался о защите здания — в том числе после теракта в петербургском метро. Интересы Осипова представляют адвокаты Виталий Черкасов и Дмитрий Динзе.