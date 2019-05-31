Белый дом готовит важное выступление вице-президента США Майкла Пенса.

По сведениям Эй-би-си, оно будет посвящено правам человека в Китае и приурочено к 30-й годовщине событий на площади Тяньаньмэнь. Источники телеканала утверждают, что речь вице-президенту готовит один из самых высокопоставленных «ястребов» в американской администрации, имя которого не уточняется. Выступление Пенса может совпасть с введением новых санкций в отношении Китая. Не

исключено, что вице-президент США лично объявит об ужесточении санкционного режима против Пекина.