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01:08, 31 мая 2019

Белый дом готовит важное выступление вице-президента США Майкла Пенса.

По  сведениям Эй-би-си, оно будет посвящено правам человека в Китае и  приурочено к 30-й годовщине событий на площади Тяньаньмэнь. Источники телеканала утверждают, что речь вице-президенту готовит один из самых высокопоставленных «ястребов» в американской администрации, имя которого не уточняется. Выступление Пенса может совпасть с введением новых санкций в отношении Китая. Не 
исключено, что вице-президент США лично объявит об ужесточении санкционного режима против Пекина.



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