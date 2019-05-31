В Киеве пройдет съезд партии Петра Порошенко. Экс-президент анонсировал перезагрузку организации

Съезд обновлённой партии «Европейская солидарность» — ранее называвшейся «Блок Петра Порошенко — Солидарность» — откроется в 13 часов в Мыстецком арсенале. Сегодня, как ожидается, будет объявлено о планах на июльские выборы в парламент, будет названа первая десятка списка. Возможно, станет известно и о формате участия Порошенко в кампании. Кроме того, возможно избрание председателя партии, которая с 2015 года формально существует без лидера. Им, по данным РБК, может стать первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко. Порошенко ранее объявил, что в организацию вольются новые кадры, а программные положения и идеология будут скорректированы. Крупнейшая украинская партия сменила название перед досрочными выборами в Верховную Раду. Отмечалось, что новый бренд должен привлечь потенциальных избирателей.

По результатам последнего соцопроса, «Блок Петра Порошенко» возглавил антирейтинг. За него ни при каких обстоятельствах не хотят голосовать почти 52% респондентов.

Сам Порошенко ранее говорил о намерении провести крупную фракцию в парламент и остаться в политике. Он отмечал, что его партия идет на выборы, чтобы защитить евроатлантические и европейские достижения Украины, не позволить развернуть страну в сторону России и остановить реформы.