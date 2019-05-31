Арбитражный суд Москвы арестовал активы бывших совладельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых

В числе арестованного имущества два самолёта Bombardier Challenger 650, земельные участки, акции, несколько автомобилей, квартир и картины, которые находятся в оперативном управлении Института русского реалистического искусства в Москве, сообщает сайт «Медуза». Также арестованы активы бывших топ-менеджеров Промсвязьбанка.

Решение об аресте имущества принято по иску банка о возмещении убытков на рекордные 282 миллиарда рублей.

Два года назад ЦБ начал санацию Просвязьбанка, где были обнаружены нарушения. Совладельцы уехали из страны.