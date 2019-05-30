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23:01, 30 мая 2019

Александр Беглов будет участвовать в выборах губернатора Петербурга как самовыдвиженец

Об этом он сказал в эфире телеканала «78». «Надо быть над политическими амбициями, поэтому я решил идти не от какой-либо партии, а самовыдвиженцем, чтобы быть независимым от тех или иных взглядов», — пояснил Беглов. Политик является членом «Единой России». Выборы пройдут 8 сентября. Ещё в декабре газета «Ведомости» писала, что часть губернаторов пойдёт на предстоящие выборы в качестве самовыдвиженцев из-за падения рейтингов «Единой России».



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