Александр Беглов будет участвовать в выборах губернатора Петербурга как самовыдвиженец

Об этом он сказал в эфире телеканала «78». «Надо быть над политическими амбициями, поэтому я решил идти не от какой-либо партии, а самовыдвиженцем, чтобы быть независимым от тех или иных взглядов», — пояснил Беглов. Политик является членом «Единой России». Выборы пройдут 8 сентября. Ещё в декабре газета «Ведомости» писала, что часть губернаторов пойдёт на предстоящие выборы в качестве самовыдвиженцев из-за падения рейтингов «Единой России».