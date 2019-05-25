Судья из Грозного подал иски на несколько десятков миллионов рублей к шести СМИ за сведения, порочащие его честь

Судья Заводского районного суда Грозного Игорь Дауркин подал в суд на шесть СМИ, среди которых «Клерк.ру» и «Mail.ru», за сведения, порочащие его честь. Издания ошибочно назвали его судьей, вынесшим решение о списании для жителей Чечни девяти миллиардов рублей долгов за газ. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат издания «Клерк.ру» Михаил Беньяш.

По его словам, Дауркин ошибочно фигурировал в качестве судьи, ответственного за это решение, в публикации «Коммерсанта», текст которой перепечатали другие издания. Некоторое время спустя «Коммерсант» исправил ошибку, однако она сохранилась в СМИ, скопировавших к себе ее текст.

«Мы были бы очень признательны «Коммерсанту», как одному из самых уважаемых изданий России, если бы он признал, что действительно была ошибка, тем самым освободив своих коллег от материальной ответственности. В силу статьи 57 «Закона о СМИ» другие средства информации не несут ответственности за сведения, которые дословно перепечатаны из средств массовой информации. Это было бы очень круто, и мы бы все разошлись», — заявил М.Беньяш.

И.Дауркин подал иск к изданию «Клерк.ру» на 10 млн. рублей. Ранее сообщалось, что он также подал иски к сайтам Mail.ru, «Свободная пресса», «Капитал страны», «Энерговектор» и «Новый взгляд». В сумме судья потребовал от изданий не менее 35 миллионов рублей.

В декабре 2018 года Заводский районный суд Грозного обязал «Газпром межрегионгаз Грозный» списать долги жителей за газ в размере 9,4 миллиарда рублей. В апреле Верховный суд Чечни отменил это решение. «Медиазона» сообщает, что согласно карточке дела на сайте суда, решение вынес судья Ахмед Имаев.