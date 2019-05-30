В Генпрокуратуре предлагают ввести для подростков обязательный тест на склонность к употреблению наркотиков

Об этом сообщила представитель ведомства Елена Сухова, передаёт агентство «Интерфакс».

В Госдуме считают предложение Генпрокуратуры разумным, поскольку нововведение поможет вовремя вмешаться и помочь ребёнку, сказал в эфире телеканала «Дума ТВ» депутат от фракции «Единая Россия» Анатолий Петров.

Ежегодное тестирование проводится в российских школах и колледжах с 2018 года. Участие в нём добровольное и анонимное. За школьников и студентов младше 15 лет письменное согласие дают родители.