Тяжёлую ракету «Протон-М» в этом году впервые запустили в космос

Она выведет на орбиту спутник связи. В последние годы у России возникли проблемы с этой ракетой-носителем.

Ракета стартовала чуть больше часа назад с Байконура. Пока всё проходит штатно. Разгонный блок со спутником связи Ямал отделился от третьей ступени носителя. Космический аппарат выйдет на расчётную орбиту в районе шести утра, сообщили в Роскосмосе. Спутник Ямал самый мощный по пропускной способности среди всех российских аппаратов, отмечает ТАСС. Он должен обеспечить стабильной связью большинство россиян, а также жителей стран СНГ, Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Запуск стал первый для носителей типа Протон-М в этом году. В последние годы она летает нечасто. В июне 2013го Протон упал на первой минуте старта, страна потеряла три спутника Глонасс – общий ущерб составил пять миллиардов рублей. Неполадки произошли и летом 16го года, когда из-за технического сбоя преждевременно выключился двигатель второй ступени. Хотя спутник Intelsat всё-таки вывели на орбиту, но старты ракет Протон на год приостановили. Позже выяснилось, что почти во всех двигателях тяжёлой ракеты нашли дефекты. После этого провели всего несколько запусков.

Роскосмос рассчитывает прекратить выпуск Протонов к 2021му году. Спустя ещё 4 года их должны полностью сменить тяжёлые ракеты «Ангара А5», на днях сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.