Чеченский судья намерен взыскать с российских СМИ несколько десятков миллионов рублей

Игорь Дауркин подал иски о защите чести, достоинства и деловой репутации. В статьях, которые не понравились судье Заводского районного суда Грозного, говорилось, что именно Дауркин принимал решение о списании с жителей республики 9 миллиардов рублей долгов за газ. Между тем согласно карточке на сайте суда, решение принимал Ахмед Имаев. Ошибка возникла после публикации в газете «Коммерсантъ» сказал «Эху Москвы» Михаил Беньяш, адвокат издания «Клерк», которое является одним из ответчиков.

Заводской суд Грозного по требованию прокуратуры обязал чеченское подразделение «Газпрома» списать долги за газ в январе. Следом о списании долгов стали просить депутаты в разных регионах России. В апреле Верховный суд Чечни отменил решение.