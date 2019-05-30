Z Архив новостей новости
5 10 6 1667
21:30, 30 мая 2019

Владимир Зеленский заявил, что Украина не может тянуть с формированием нового правительства

Владимир Зеленский заявил, что Украина не может тянуть с формированием нового правительства, поскольку ведет две войны – с Россией и с коррупцией внутри страны. Президент Украины также сказал на встрече с американским сенатором Робертом Портманом, что благодаря досрочным выборам в Верховную Раду новое правительство может быть сформировано уже в сентябре, а не в декабре. Слова Зеленского приводятся на сайте главы государства.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Один Высоцкий

Высоцкий. Глава 151. «И Маяковский лёг виском на дуло…» На сцене сразу пять Маяковских, а Поэт Маяковский всегда один. Не памятник самому себе, не певец революционных масс, а глубоко ранимый человек со страдающей душой…

5 159 6 17190 25.05
Kвысоцкий, творчество, мнения
Новости

Кремль попросил социологов разъяснить данные о падении рейтинга доверия Владимиру Путину Как сказал Дмитрий Песков, электоральный рейтинг Путина растет, и как при этом может падать уровень доверия, непонятно…

5 42 6 5167
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

Для тех, кого беспокоит судьба Движения «За права человека» До 22 июня мы должны выплатить 600 000 рублей по двум вступившим в законную силу решениям суда, которыми мы оштрафованы за то, что добровольно не зарегистрировались в реестре «иностранных агентов»...

5 86 6 10723 28.05
Kправа, общество, финансы, видео, мнения
Блоги

Нюта Федермессер глава Фонда помощи хосписам «Вера»

Я попробую стать депутатом Мосгордумы И я помогу «пиджакам с галстуками» влезть в социалку. Через неравнодушие, через милосердие, через понимание того, что чужая боль и страдание завтра — уже их…

5 336 6 43871 24.05
Kвыборы, москва, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Нелегитимное решение международного трибунала Это дело двух сторон, России и Украины, одна из которых совершила грубую провокацию, пытаясь пересечь границу другой стороны в нарушение общеизвестных процедур…

5 352 6 46418 25.05
Kукраина, рф, конфликты, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Сватающие меня на высшие посты глубоко заблуждаются Я Раб Аллаха и слуга своего народа! Выше этих должностей кресел для меня не существует!..

5 143 6 18925 24.05
Kполитика, чечня, мнения
Блоги

Юрий Шулипа Юрист

Россия не будет исполнять решение международного трибунала по  морскому праву В 21 веке на европейском континенте морское пиратство просто немыслимо. Фактически и юридически Россию приравняли к Сомали…

5 45 6 5884 26.05
Kполитика, общество, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Европа, очнись! Кто же так грубо вмешался во внутриполитическую жизнь Австрии, используя для этого как инструмент «независимую» немецкую прессу?..

5 179 6 24118 29.05
Kпресса, германия, журналистика, мнения
Блоги

+ Михаил Саакашвили: «Я приехал не кому-то мстить, кого-то наказывать и что-то разрушать. Это не мой стиль» Михаил Саакашвили: «Я приехал не кому-то мстить, кого-то наказывать и что-то разрушать. Это не мой стиль» Политик прибыл в Киев вечерним рейсом из Варшавы. Своей целью он назвал участие в строительстве новой Украины…

5 108 6 14928 29.05
8читать ;смотреть
Kобщество, саакашвили, политика, видео, фото, события
Блоги

Крупнейшая немецкая газета Bild вышла с выкройкой кипы на первой полосе Так издание отреагировало на высказывание уполномоченного правительства ФРГ, который рекомендовал евреям ограничить ношение традиционного мужского головного убора в общественных местах…

5 37 6 5738 27.05
Kгермания, сми, журналистика, общество, события
Новости

Пентагон запретил пользоваться услугами России при запуске коммерческих спутников с 2023-го года Об этом со ссылкой на документ Минобороны США, опубликованный в Федеральном реестре…

5 32 6 5439
Новости

В Кремле ждут от социологов объяснений, почему падает рейтинг Владимира Путина Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков…

5 46 6 8015
Блоги

+ Зеленский впервые посетил Донбасс в статусе президента Украины Зеленский впервые посетил Донбасс в статусе президента Украины Президент в инаугурационной речи назвал прекращение боевых действий в Донбассе главной задачей на посту главы Украины…

5 259 6 51235 28.05
8читать ;смотреть
Kукраина, донбасс, зеленский, видео, фото, политика, события
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский ведущий: Матвей Ганапольский обозреватель «Эха Москвы», журналист

Какая страшная, нечеловеческая, грязная, вонючая кампания организована против Соболь. Дна нет. Я просто обязан это сказать, — надеюсь, что ей  передадут: я  восхищен Любовью Соболь…

5 82 6 16076 26.05
#слушать 49:11 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kобщество, политика, власть
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Сами вы коровы, господа! Борцы с экспериментом по электронному голосованию напоминают мне борцов с прививками против оспы в 18-м веке…

5 198 6 38895 29.05
Kвыборы, общество, мнения
Новости

Российские чиновники во главе с Владимиром Путиным увлечены общением со старцем Илием К нему ездят лечиться, узнавать будущее и просят оказывать помощь на выборах…

5 34 6 15614

Популярное за неделю

Новости

Песков назвал надпись «Путин вор» на баннере, вывешенном на мосту в Набережных Челнах, «абсолютно оскорбительной» Об этом он сообщил на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы»...

5 53 6 28929
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

По количеству резиденций патриарх Кирилл хочет сравняться с известным библейским персонажем царем Иродом…

5 137 6 122833 25.05
#слушать 49:49 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Голосование

3102541
Судебные процессы и русская литература
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 4 6 4879 26.05
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Путин в свободном падении Что еще антинародного должен сделать бессменный наш, чтобы прозрели и они? Сколько еще миллиардов, триллионов должны украсть его ближние и дальние нукеры, чтобы россияне сказали: «Хватит»?..

5 459 6 390801 26.05
Kполитика, общество, спорт, путин, мнения
Блоги

+ Телеканал «Звезда» опубликовал видео с военным, рассказавшим об опросе о стрельбе по протестующим Телеканал «Звезда» опубликовал видео с военным, рассказавшим об опросе о стрельбе по протестующим Матрос рассказал, что ему предложили записать видео и переодеться в форму войск специального назначения…

5 188 6 110225 26.05
8читать ;смотреть
Kобщество, армия, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7857611
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4054634

Сегодня в эфире