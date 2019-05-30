Владимир Зеленский заявил, что Украина не может тянуть с формированием нового правительства, поскольку ведет две войны – с Россией и с коррупцией внутри страны. Президент Украины также сказал на встрече с американским сенатором Робертом Портманом, что благодаря досрочным выборам в Верховную Раду новое правительство может быть сформировано уже в сентябре, а не в декабре. Слова Зеленского приводятся на сайте главы государства.