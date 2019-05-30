Чеченский судья подал иски к российским СМИ на 60 миллионов рублей

Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на адвоката Михаила Беньяша. Судье Заводского районного суда Грозного Игорю Дауркину не понравились сообщения о том, что решение о списании 9-ти миллиардов рублей долгов за газ с жителей республики принял именно он. Среди тех, к кому поданы иски, Мейл.ру, издания «Свободная пресса» и «Новый взгляд».

Заводской суд Грозного по требованию прокуратуры обязал чеченское подразделение «Газпрома» списать долги за газ в конце января. Согласно карточке на сайте суда, решение принимал Ахмед Имаев. После этого депутаты в разных регионах России стали просить списать долги. В апреле Верховный суд Чечни отменил решение.