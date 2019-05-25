Роскомнадзор потребовал удалить страницу «Викитеки» с текстом «Протоколов собраний Сионских мудрецов» 1903 года. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» исполнительный директор «Викимедиа Ру» Станислав Козловский.

«Нам пришло уведомление от Роскомнадзора, что в «Викитеке» у нас содержатся тексты 1903 года «Протоколы сионских мудрецов». Никакого решения суда, запрещающее это произведение, просто нет, мы уже объясняли это в 2016 году. Тогда Роскомнадзор не стал включать «Викитеку» в свой реестр, прошло четыре года и история повторяется», — сказал он.

С.Козловский отметил, что в 2016 году «Викимедиа Ру» уже получала аналогичное уведомление. Тогда сотрудники проекта опубликовали пресс-релиз, объясняющий, что публикация текста «Протоколов собраний сионских мудрецов» не запрещена законом, а Роскомнадзор ссылается на решение суда, в котором речь идет не о произведении в целом, а о конкретной брошюре с этим текстом.

С.Козловский сообщил, что все ресурсы «Викимедиа» могут быть заблокированы вследствие этого решения Роскомнадзора, поскольку они находятся на единых IP-адресах.