В правительстве рассматривают возможность прокладки железной дороги через национальный парк «Лосиный остров»

Как пишет РБК, вице-премьер Максим Акимов поручил Минтрансу и Минприроды рассмотреть вариант строительства одного из московских центральных диаметров в границах парка. Речь идет о диаметре, который должен соединить Пушкино и Домодедово.

Это не первый случай, когда рассматривается возможность сократить границы парка. В марте премьер Дмитрий Медведев предложил сделать это для модернизации Щелковского шоссе. В прошлом году в департаменте строительства Москвы сказали, что согласовывают вопрос о прокладке участка Северо-Восточной хорды через территорию «Лосиного острова».