В Карелии суд отменил решение об увольнении главного редактора газеты «Новая Кондопога»
Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на главреда Юлию Шевчук. Прокурор поддержал истицу, заявив, что аргументы ответчика не выдерживают критики. Ранее она рассказывала, что столкнулась с травлей. Руководство района заявляло, что газета якобы убыточная. По мнению Шевчук, причиной недовольства стали публикации. Главный редактор также говорила, что в личной беседе, записанной на диктофон, руководство района советовало ей «не нарушать красных линий».