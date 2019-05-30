Роскомнадзор потребовал удалить страницу «Викитеки» с «Протоколами собраний Сионских мудрецов» 1903 года

Никакого решения суда, которое бы запрещало это произведение, нет, сообщил «Эху Москвы» исполнительный директор «Викимедиа Ру» Станислав Козловский. Станислав Козловский надеется, что при помощи огласки в СМИ этого требования, удастся предотвратить блокировку «Викитеки» и «Википедии» и других проектов «Викимедии».



Согласно реестру Роскомнадзора, страницу с «Протоколами собраний Сионских мудрецов» внесли в список запрещенных материалов на основании решения Оренбургского областного суда от 2014 года. Доступ к странице пока не ограничен.