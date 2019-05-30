В Роскосмосе осудили решение Пентагона частично запретить российские услуги при коммерческих космических запусках

В госкорпорации заявили, что речь идет о недобросовестной конкуренции, и это решение Пентагона может негативно отразиться на международном сотрудничестве по организации регулярных запусков космических аппаратов. В пресс-службе Роскосмоса добавили, что это попытка разрушить то, что с трудом создано и поддерживается в российско-американских отношениях в области космоса.

Сегодня Пентагон сообщил, что частично запретит пользоваться услугами России при коммерческих космических запусков начиная с 2023-го года. Решение связано с рисками в сфере кибербезопасности. Россию включили в список стран, чьи услуги уже запрещены — это Китай, Северная Корея, Сирия, Иран и Судан.