Прокуратура попросила отправить на лечение курсанта, обвиняемого в терроризме из-за рисунка с планом захвата казармы

Прокуратура попросила отправить психиатрическую больницу курсанта, обвиняемого в терроризме из-за рисунка с планом захвата казармы. Об этом сообщает сайт «Медиазона». Защита курсанта требует признать его здоровым и оправдать.

Курсант Петербургской военно-космической академии имени Можайского Вадим Осипов был задержан 2 года назад после того, как у него нашли план захвата казармы, нарисованный от руки. Прошлой весной суд направил Осипова на принудительное лечение. Затем курсанта вновь арестовали и направили на психиатрическую экспертизу.