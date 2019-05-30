МИД России счел провокацией обвинения США в тайных ядерных испытаниях

В заявлении ведомства говорится, что подобные предположения беспочвенны и нацелены на то, чтобы очернить нашу страну. В МИДе также предположили, что Вашингтон готовится к возобновлению собственных полномасштабных испытаний ядерного оружия.

Накануне глава разведуправления Минобороны США Роберт Эшли заявил, что Россия, вероятно, проводит ядерные испытания и тем самым нарушает запрещающий их договор. Сами Соединенные Штаты договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний не ратифицировали. Год назад президент страны Дональд Трамп сказал, что таких планов у Вашингтона нет.