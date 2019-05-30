Александра Друзя не стали исключать из клуба «Что? Где? Когда?»

Магистр интеллектуальной программы извинился за конфликт с главным редактором «Кто хочет стать миллионером» Ильей Бером. Заявление Друзя распространила международная ассоциация клубов «Что? Где? Когда?». В тексте говорится, что Друзь приносит свои извинения организации и всем людям, которым был причинен репутационный, моральный и любой другой вред.

В феврале главный редактор шоу «Кто хочет стать миллионером» обвинил Друзя в попытке подкупа. В качестве подтверждения была опубликована расшифровка телефонных разговоров. Из нее следовало, что Друзь просил Бера перед программой выдать ему ответы на вопросы в обмен на долю от выигрыша. В итоге Друзь признал факт разговора с Бером, но отверг обвинение в мошенничестве. Первый канал временно отстранил обоих от участия в телешоу. Источник радиостанции «Говорит Москва» утверждает, что Друзя пока не собираются возвращать на Первый, поскольку его извинения сочли недостаточными.