Житель Магадана создал сайт, который считает, как растут долги города и увеличивается доход мэра

Житель Магадана создал сайт, который в режиме реального времени считает, как растут долги города и увеличивается доход мэра. Если верить данным, представленным автором проекта, блогером Александром Багно, к концу мая долг города приблизился к 2-м миллиардам рублей, и на каждого горожанина приходится более 20 тысяч от суммы общего долга. Багно пояснил, что данные получены путем моделирования на основе официальной статистики. Что касается дохода мэра Юрия Гришана, он, согласно этим данным, с момента назначения 4 года назад получил доход около 15-ти миллионов рублей, — пишет сайт Znak.com.