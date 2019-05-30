В Петербурге полиция во время последних рейдов задержала по меньшей мере 220 мигрантов

Сегодня силовики и чиновники городской администрации вновь побывали на рынке на улице Салова, в районе которого недавно произошел конфликт с поножовщиной. В итоге снесли несколько ангаров, которые признали незаконными.

Участок площадью 8 тысяч квадратных метров принадлежит городу и компания «Анвир» заняла его незаконно. Уведомление о необходимости освободить участок пользователям выдали еще зимой, но они продолжили работу. Как сообщает «Фонтанка.ру», сегодняшние действия чиновников вызвали неудовольствие арендаторов. Один из них даже попытался угрожать пистолетом сотрудникам полиции. Внутри ангара служащие Комитета по контролю за имуществом обнаружили цех по производству лавашей и жилые модули. Полиция проводит рейды второй день подряд. Формальная причина – проверить все места наибольшей концентрации выходцев с Кавказа и Средней Азии. Фактическая же цель – склонить представителей диаспор к конструктивным переговорам после поножовщины и отказа выдать виновных, сообщали ранее СМИ. Напомню, в ночь на 20 мая на улице Салова ранения получили 4 человека. Сферы влияния не поделили выходцы из Узбекистана и российского Северного Кавказа.

Более 200 материалов в отношении мигрантов из Узбекистана и Таджикистана уже поступили в суды. Половину из них вернули для устранения нарушений.