США ограничат сотрудничество с Россией в области коммерческих космических запусков

Запрет начнёт действовать с 2023 года.

США уже через несколько лет перестанут пользоваться услугами России при запусках своих космических аппаратов. Наши ракеты также не смогут выводить на орбиту американские спутники связи. То же касается и совместных коммерческих запусков. Пентагон запретит контракты с иностранными государствами на проведение коммерческого спутникового обслуживания в случае, если такие сделки поставят под угрозу кибербезопасность США, отмечается в документе, опубликованном на сайте Федерального реестра страны. Он вносит изменения в правила федеральных закупок Соединённых Штатов. Таким образом, Россия присоединилась к списку государств, в отношении которых действовал аналогичный запрет: это в частности Северная Корея, Сирия и Иран, отмечает агентство Интерфакс. Американцы подчёркивают: речь идёт только о коммерческих запусках. Полномочия делать исключения будут только у высокопоставленных руководителей Пентагона. Запрет не будет распространяться на космические пуски, которые произведут до конца 2022 года.

В Москве на действия США уже отреагировали. Это не нанесёт серьёзного урона российской космической отрасли, а, напротив, навредит Соединённым Штатам, заявил «Интерфаксу» исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалёв.