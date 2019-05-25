Первый президент СССР Горбачев посмотрит сериал «Чернобыль» совместно с Дмитрием Муратовым и Алексеем Венедиктовым

Первый президент СССР Михаил Горбачев согласился совместно с главным редактором «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым и издателем и председателем редакционного совета «Новой газеты» Дмитрием Муратовым посмотреть сериал «Чернобыль». Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» А.Венедиктов.

«Чернобыль» – исторический сериал, созданный американским каналом HBO и британской телесетью Sky. Его премьера состоялась в США и Великобритании 6 мая 2019 года.

Сериал посвящен катастрофе на атомной станции, которая произошла в УССР в 1986 году.