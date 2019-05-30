Центробанк считает падение доходов граждан одним из главных рисков для российской экономики

В отчете Банка России говорится, что с осени прошлого года финансовая система страны укрепилась, но у нее по-прежнему есть уязвимости, которые в случае форс-мажора могут себя проявить. Помимо сокращения реальных доходов россиян в список рисков попали замедление мировой экономики, рост торговых споров и усилением санкций и неопределенность политики западных центробанков в отношении ключевых ставок. В отчете также отмечается, что финансовый сектор уязвим из-за существенного роста розничных кредитов и валютизации банковского сектора.