Подозреваемый в организации взрыва в Лионе заявил, что действовал от имени террористической группировки ИГИЛ

Подозреваемый в организации взрыва в Лионе заявил, что действовал от имени террористической группировки «Исламское государство» (она запрещена в России). О показаниях фигуранта дела со ссылкой на источники сообщает телеканал ВFМ. Ранее 24-летний подозреваемый причастность к «Исламскому государству» отрицал.

Взрыв в центре Лиона произошел на прошлой неделе. Были ранены 13 человек, в том числе ребенок. Полиция задержала трех подозреваемых, в том числе студента из Алжира. Именно он, как сообщается, дал признательные показания.