В Высшей школе экономики закрыли студенческий проект, гостем которого должна была стать юрист ФБК Любовь Соболь

Эфир ток-шоу «В точку! Персона» должен был состояться сегодня. О съемках договаривались заранее, рассказала «Эху Москвы» сама Любовь Соболь. Отмену интервью она связывает со своими политическими планами.

Ректор вуза Ярослав Кузьминов, который является депутатом столичного парламента, заверил, что закрытие студенческого ток-шоу никак не связано с юристом ФБК. «Никакого официального приглашения Любови Соболь Вышка не направляла и не планировала, поскольку приглашать политического деятеля, находящегося в активной кампании за избрание в Мосгордуму, было бы нарушением устава университета, запрещающего политическую деятельность в его стенах», — говорится в сообщении ректора, опубликованном в группе вуза во ВКонтакте. Он отметил, что «В точку!» — это учебный проект института, а не студенческая инициатива. Сроки его проведения меняются каждый год. Ректор напомнил, что проект приостанавливался «еще весной» и не исключил, что «руководство факультета решило его в существующей форме не продолжать».

В свою очередь профессор Высшей школы экономики и глава проекта Сергей Корзун сообщил «Эху», что ток-шоу закрывается только на этот учебный год из-за начала сессии.

Почему отменен сегодняшний эфир, т.е. за день до намеченного срока окончания, Корзун отвечать отказался. Между тем, один из студентов, который занимается ток-шоу, на условиях анонимности сказал «МБХ медиа», что проект закрывается навсегда. Он также подтвердил, что съемки с участием Соболь действительно были запланированы на 30 мая.

В прошлом году разразился громкий скандал после того, как медиацентр Вышки удалил интервью с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым по его просьбе. Позже преподаватели извинились за это перед студентами.