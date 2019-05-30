Она появилась на баннере, вывешенном на мосту в Набережных Челнах. В Кремле назвали такую фразу о Путине цитата «абсолютно оскорбительной».

Активиста Василя Тарасова обвиняли в нарушении правил благоустройства города. Поводом стал баннер со словами «Путин вор». Транспарант был вывешен в День конституции в декабре прошлого года на мосту в центре Набережных Челнов. После чего полиция начала преследовать оппозиционных активистов. Спустя полтора месяца молодого человека задержали сотрудники центра по борьбе с экстремизмом. Власти сочли, что активист разместил так называемое «средство наружной информации» не согласовав это с городскими чиновниками. Административная комиссия оштрафовала Тарасова на 3,5 тысячи рублей, он обжаловал это в городском суде Набережных Челнов. Инстанция уменьшила сумму штрафа до двух тысяч. Впрочем, и её Тарасов выплачивать не будет. Верховный суд Татарстана постановил что баннер с текстом «Путин – вор» не обладает признаками средства наружной информации и таковым считаться не может. Поэтому активист не может быть наказан за несанкционированное размещение растяжки. Производство по делу суд постановил прекратить. При этом решение о том, оскорбительна или нет эта надпись, инстанция не вынесла. Возможно потому что баннер появился ещё до вступления в силу так называемого закона о неуважении к власти, он начал действовать действие в конце марта.

В Кремле фразу о Путине, из-за которой оштрафовали активиста, воспринимают негативно. Это пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал понять, отвечая на вопрос «Эха Москвы».

Президент пока публично не высказывался, оскорбляют ли его разные негативные лозунги, которые периодически обращены в его адрес, добавил представитель Кремля.

После вступления в силу закона о неуважении к власти уже нескольких россиян оштрафовали за фразы или фотографии в соцсетях с резкой критикой президента.