Футбольный клуб «Динамо» дважды за последние несколько лет продают за один рубль

Сегодня стал точно известен размер пакета, который в результате рублевой сделки оказался у Банка ВТБ. От ста процентов это число отделает меньше одной тысячной. Цена трансфера всего рубль, что естественно является величиной символической, вроде монеты, которую по приметам нужно отдать подарившему тебе нож. Банк ВТБ и всероссийское физкультурно спортивное общество «Динамо» перебрасывают друг другу этот актив. В 2016 ВФСО купило акции у банка за ту же сумму. Казалось бы бессмысленные действия объясняются нежеланием ВТБ заниматься делами клуба. Банк тогда остался генеральным спонсором, но размер выплат уменьшил. «Динамо» хватает этого только для того, чтобы держаться середины таблицы элитного российского дивизиона. В начале этого года, когда был сдан новый стадион, банк решил вернуть команду себе. Уже сейчас идут разговоры о солидных приобретениях игроков и желании включится в борьбу за медали. Уже сыгран первый матч на новой арене и клуб может в следующем сезоне стать сенсацией, если конечно стороны не проведут сделку в обратном направлении.

Сейчас «Динамо» получает от Банка ВТБ порядка миллиарда и восьмисот миллионов рублей. По некоторым данным сумма может стать значительно больше.