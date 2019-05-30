Сериал «Чернобыль» стал самым популярным телешоу в истории

Он обогнал даже «Игру престолов».

В центре внимания зрителей по всему миру теперь не вымышленные персонажи, а реальная история – одна из самых страшных техногенных катастроф, авария на атомной электростанции, которая произошла 26 апреля 1986 года на территории Украинской ССР. На сайте IMDb американский мини-сериал «Чернобыль» занимает первое место в рейтинге самых популярных шоу за все время со средней оценкой 9,6 балла из 10, значительно опережая сагу «Игра престолов». Съемки пятисерийного фильма производства канала HBO и британской телесети Sky велись в течение четырех месяцев в Литве и на Украине.

Его создатели – сценарист Крейг Мазин, ранее занимавшийся в основном комедиями, и режиссер Юхан Ренк, до этого он снимал клипы и отдельные эпизоды таких сериалов, как «Во все тяжкие» и «Викинги». Их работу над «Чернобылем» оценили в России. Критика допущенных фактических ошибок тонет в обсуждении того, как зрителя погружают в атмосферу тех событий, как съемочной команде удалось показать быт советского времени, как проработаны характеры героев.

Издание «Медуза» написало о журналисте из Приднестровья, живущем в США, который хотел показать «Чернобыль» своему отчиму, подполковнику в отставке – выяснилось, что тот был на месте аварии спустя две недели после взрыва – ему приказали привезти в Припять ликвидаторов из Молдавии, а позже – назначали ответственным за эвакуацию. По словам создателей, перед съемками они изучали рассказы очевидцев, документальные фильмы, отчеты и книги о катастрофе, в том числе книгу лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва».

Последняя серия «Чернобыля» выйдет в России 4 июня.