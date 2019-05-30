Верховная рада Украины отказалась отправлять в отставку правительство

Уход с поста премьер-министра Владимира Гройсмана поддержали 97 депутатов, тогда как необходимо было 226. Тем временем, президент Владимир Зеленский внес в Раду представления на увольнение глав МИДа, министерства обороны и СБУ.

Верховная Рада Украины не приняла отставку премьер-министра Гройсмана, чем только усугубила и без того сложную внутриполитическую ситуацию в этой стране, отмечают западные наблюдатели.

Проект резолюции об отставке премьера, о которой он заявил неделю назад, поддержали лишь 97 из почти трех сотен депутатов Рады. Как напоминает сайт unian.info, во время своей инаугурационной речи президент Зеленский, объявив о роспуске парламента, также призвал правительство Украины уйти в отставку.

Тем временем, как отмечают западные наблюдатели в Киеве, новоизбранный глава государства обращается к соцсетям с целью найти новые свежие идеи и подобрать квалифицированных профессионалов для нового кабинета министров. Кадровый проект, получивший название «Лифт», призван использовать свежие ресурсы для того, чтобы противостоять наиболее тяжелым внутренним проблемам страны. Советник президента по цифровым технологиям написал в Фейсбуке о том, что новая инициатива уже позволила собрать около шести сотен резюме и более 800 различного рода предложений. Как сообщают местные СМИ, опросы, проведенные на днях социологической группой Рейтинг, говорят о том, что партия Слуга народа пользуется поддержкой почти 44 процентов украинских избирателей, что недостаточно, но уже довольно близко к парламентскому большинству.

Отмечается, что метод краудсорсинга использует не только команда Зеленского, но и пока политический аутсайдер, при этом известный рок-исполнитель Святослав Вакарчук, объявивших в текущем месяце о создании собственной партии Голос. Кроме этого, некоторые эксперты на Украине полагают, что поиск новых лиц, которым активно занята администрация президента, на самом деле предназначен для того, чтобы замаскировать других игроков на политическом поле и нейтрализовать критику в связи с включением в команду Зеленского некоторых противоречивых фигур, как например, главу его администрации Андрея Богдана, в прошлом адвоката олигарха Игоря Коломойского и одного из чиновников в правительстве Януковича, которым, по ныне действующему законодательству, запрещено заниматься политической деятельностью.

Как отмечает телеканал Фокс-ньюз, Запад готов помогать Украине и ее новому президенту, но взамен он призывает «к дальнейшим реформам в этой охваченной коррупцией стране».