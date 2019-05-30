Москва и Токио сегодня обменялись резкими заявлениями по поводу Курильских островов

Глава МИДа Японии Таро Коно назвал неприемлемым с юридической точки зрения размещение российских истребителей на этой территории. В свою очередь, Сергей Лавров отметил, что вооруженные силы России имеют право работать на юге Курил, поскольку это их суверенная территория. Между тем, сегодня же объявлено, что Россия и Япония проведут в этом году более тридцати совместных военных мероприятий. Также главком ВМФ России посетит Японию впервые за 18 лет.