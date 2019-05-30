Российский парламент до конца июня обещает рассмотреть президентский законопроект о приостановлении ДРСМД

Российский парламент до конца июня обещает рассмотреть президентский законопроект о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. О том, что примут его в приоритетном порядке, говорят и в Госдуме, и в Совете Федерации. Владимир Путин ранее говорил, что это просто ответ на действия США. Соединенные Штаты приостановили выполнение своих обязательств в рамках договора еще зимой.

Приостановка Договора со стороны России – вынужденная мера, — отмечает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Соединенные Штаты приостановили выполнение своих обязательств в рамках Договора минувшей зимой.

Теперь под прицелом ракет средней дальности окажется вся Европа и Россия, — пояснил в эфире Эха военный обозреватель Александр Гольц. Гольц считает, что старая Европа будет недовольна этим решением, а новые члены НАТО – страны Балтии и Польша – будут его приветствовать.