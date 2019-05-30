В Совете Федерации заявляют о планах США вмешаться в предстоящие в России выборы

Сенаторы обещают подготовить отдельный законопроект для защиты суверенитета.

О нездоровом интересе американцев к избирательному процессу в нашей стране предупреждают члены временной комиссию по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела. В решении по итогам заседания говорится о масштабной и целенаправленной политике США и связанных с ними неправительственных организаций по сдерживанию России. Подтверждение своей версии сенаторы нашли в американских законах, доктринах и других документах.

Сенаторы предупреждают: американцы вместе с союзниками и партнерами будут бить по всем фронтам. Зарубежные наставники будут спонсировать россиян и стимулировать протестную активность, Вашингтон задействует информационные, политико-административные, дипломатические, организационно-технические средства для осуществления противоправного вмешательства, в частности в период подготовки и проведения избирательных кампаний различного уровня.

Серия атак ожидается уже этой осенью, 8 сентября, в очередной единый день голосования, говорит глава комиссии Андрей Климов. По словам Климова, у парламентариев уже есть конкретные предложения по противодействию вмешательству. Правда, зарубежные партнеры подвижны и хорошо финансируются. Все вызовы сначала надо проанализировать.

А законодательные изменения будут вноситься на рассмотрение в Госдуму уже после окончания избирательной кампании.

Никаких серьезных фактов вмешательства США в российские выборы до сих пор не приведено, сказал в эфире «Эха Москвы» сопредседатель общественного движения «Голос» Григорий Мельконьянц.

США хотят диктовать свою волю всем правительствам, но есть ряд стран, которые отказываются подчиняться. Что касается России, то одними сентябрьскими выборами американцы вряд ли ограничатся, — считает политолог Сергей Марков. По словам Маркова, шансов свергнуть Владимира Путина у США нет никаких, поскольку у него много сторонников.

Между тем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня оговорился, назвав выборы США внутренним делом России. Корреспонденту «Эха Москвы» пришлось задавать ему уточняющий вопрос. Ранее спецпрокурор США Роберт Мюллер, который проводил расследование о вмешательстве России в американские выборы, объявил о своем уходе из Минюста.