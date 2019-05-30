В Костроме журналистам раздали памятки о том, как писать о суицидах

Это проект Роскомнадзора. Выдержку на своей странице в Фейсбуке опубликовал главный редактор издания «Кострома Today» Кирилл Рубанков. В частности, Роскомнадзор предупредил, что нужно тщательно выбирать формулировки, сообщая о способах совершения самоубийства – например, СМИ не должны сообщать, что человек прыгнул с моста, им следует писать «упал». Кроме того, при сообщении о суициде нельзя указывать этаж и высоту, а также подробности того, как человек застрелился. При этом Роскомнадзор отметил, что разрешено публиковать отрывки художественных произведений, которые содержат научные данные или статистику о способах суицида.