Кремль попросил социологов разъяснить данные о падении рейтинга доверия Владимиру Путину

Как сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, электоральный рейтинг Путина растет, и как при этом может падать уровень доверия, непонятно.

Согласно последнему опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, рейтинг доверия Путину снизился до исторического минимума – он составляет менее 32%. Этот же опрос показал, что деятельность Путина на посту президента одобряет почти 66% опрошенных. Руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров сначала связал падение рейтинга доверия с тем, что россияне не понимают, когда начнут жить лучше. Позже на своей странице в Фейсбуке он назвал другую причину: по его словам, уменьшается частота упоминаний Путина в списке политиков, которым доверяют россияне, и подчеркнул, что это происходит и с другими политическими деятелями. В итоге Федоров пообещал опубликовать новые данные на этот счет.