РФ может возобновить ДРСМД, если инициатива будет исходить от США – комитет Совфеда по международным делам

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может быть возобновлен со стороны России, если инициатива будет исходить от США. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Предпосылки для возобновления договора очевидны: американцы должны сказать, что этот договор им нужен, важен и должен сохраняться, а также согласиться с тем, что все претензии по договору должны обсуждаться по существу. Мы их претензии по существу обсудили, они наши претензии по американским претензиям по договору ни на каком уровне, ни в каком формате не обсуждали. Если американцы когда-нибудь к этому обратятся, у нас будет резон и логика также к этому возвращаться. Но не раньше, чем это сделают американцы», — заявил он.

К.Косачев отметил, что ДРСМД устарел, поскольку под ним стоит подпись генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева, а также поскольку он вырабатывался как двухсторонний. Российская сторона настаивает на модификации этого договора и присоединении к нему других участников, однако США «пытаются обрушить этот договор и сделать что-то на новом месте».

Он отметил, что Россия неоднократно направляла американской стороне конкретные предложения по доработке этого договора, которые, однако, остались без ответа.

К.Косачев подчеркнул, что гораздо разумнее не начинать все с нуля, а развивать уже сформированное соглашение.

«Это фатальная ошибка американцев приведет к тому, что в сфере контроля над вооружениями неизбежно возникнет вакуум, в условиях которого появится соблазн для многих стран развивать этот вид вооружений усиленными темпами, чтобы обеспечить себе преимущество над соседями. Разрушение договора будет означать деградацию ситуации в сфере международной безопасности, а не ее укрепление», — заключил он.

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Первое чтение назначено на 18 июня.