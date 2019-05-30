В Рособрнадзоре призвали не отправлять на ЕГЭ детей, которые плохо себя чувствуют

Так в ведомстве отреагировали на события в Чебоксарах, где девочка скончалась во время экзамена. По предварительным данным, у нее был врожденный порок сердца. Зам.главы Рособрнадзора Анзор Музаев выразил соболезнования семье школьницы и сказал, что призывает всех родителей внимательно относиться к состоянию здоровья своих детей и не допускать рисков, связанных с излишним напряжением и волнением при опасных медицинских показаниях.

Во время сдачи ЕГЭ детям создают невыносимые условия. С ними обращаются как с заключенными, — сказала в эфире «Эха» сенатор Людмила Нарусова. Нарусова добавила, что политикой государства должно быть доверие к своим гражданам, особенно к детям.