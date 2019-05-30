Пентагон запретил пользоваться услугами России при запуске коммерческих спутников с 2023-го года

Об этом со ссылкой на документ Минобороны США, опубликованный в Федеральном реестре, сообщает агентство «Интерфакс». В тексте уточняется, что администрация США таким образом включила Россию в список стран, в отношении которых уже действовал аналогичный запрет. Речь идет о КНР, КНДР, Иране, Судане и Сирии. В документе также говорится, что Пентагон запрещает контракты с другими странами на проведение коммерческого спутникового обслуживания, поскольку подобные сделки создали бы риск для США в сфере кибербезопасности.