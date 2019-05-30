В Австрии впервые в истории канцлером станет женщина

Это председатель Конституционного суда Бригитте Бирляйн. Её назначению предшествовал громкий скандал в правительстве.

О назначении нового главы правительства объявил президент Австрии Александер Ван дер Беллен. Он сделал это после консультаций с лидерами партий. Последние дни президент назвал непростыми для страны. Цитата: «Мы в каком-то смысле вошли на новую территорию с самой точной картой», — написал Ван дер Беллен у себя в твиттере. Уже через несколько дней пост австрийского канцлера займёт судья КС Бригитта Бирляйн, ей 69 лет. Она будет возглавлять переходное правительство до досрочных парламентских выборов в сентябре. Бывший канцлер Себастьян Курц во вторник был отправлен в отставку, перед этим парламент выразил ему и его команде недоверие. К этому привёл скандал с вице-канцлером. Хайнца-Кристиана Штрахе немецкие СМИ уличили в сговоре с племянницей российского олигарха. Её Штрахе просил о финансовой поддержке, обещая госконтракты. Дело происходило в 2017м году перед выборами в парламент Австрии, на которых партия политика выступила успешно и вошла в правящую коалицию, а Штрахе занял высокую должность.

Себастьян Курц надеется вернуться на пост главы правительства по итогам досрочных выборов.