Сын главы Чечни снялся в турецком сериале, который Рамзан Кадыров ранее критиковал

Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на главу администрации Шалинского района. Какую роль Адам Кадыров сыграл в фильме «Воскресший Эртугрул», не уточняется. В прошлом году Кадыров назвал этот сериал никаким. Глава Чечни говорил, что практически не понял этот фильм и то, что его авторы хотели показать. Несмотря на это, он посетил съемочную площадку. «Воскресший Эртугрул» – это исторический сериал. События разворачиваются в 13 веке.