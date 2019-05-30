Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал конкурс на создание в столице крупнейшей в мире системы распознавания лиц

На совещании по искусственному интеллекту с участием президента Владимира Путина градоначальник сказал, что конкурс будет объявлен уже в этом году вместе с МВД. Система охватит более 200 тысяч видеокамер в Москве. По словам Собянина, по масштабам она будет соперничать разве что с китайскими системами. Мэр добавил, что система распознавания лиц использовалась в прошлого году на Чемпионате мира по футболу, а потом ее стали применять для поиска людей, которые находятся в розыске. Стоимость проекта не уточняется.