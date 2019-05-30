В МИДе считают беспочвенными предположения о проведении Россией испытаний ядерных зарядов сверхмалой мощности

В российском МИДе считают беспочвенными предположения о проведении Россией испытаний ядерных зарядов сверхмалой мощности. Москва строго придерживается договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и призывает ратифицировать этот документ Соединенные Штаты, — заявили в министерстве. Там также не исключили, что Вашингтон готовится к возобновлению полномасштабных ядерных испытаний, — сообщает агентство «Интерфакс».

О том, что Россия, возможно, нарушает мораторий на ядерные испытания, накануне заявил глава разведывательного управления Минобороны США Роберт Эшли.