Президент Австрии назначил временного канцлера

Эту должность заняла председатель Конституционного суда Бригитте Бирляйн. Таким образом на посту канцлера Австрии впервые оказалась женщина. Президент страны Александер Ван дер Беллен отметил, что Бирляйн предстоит сформировать новое правительство.

Об отставке канцлера Австрии Себастьяна Курца стало известно в начале недели. Причиной стал скандал в так называемой племянницей российского олигарха. В немецких СМИ появилось видео, где вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе обещает женщине помощь в получении выгодных строительных подрядов и покупке австрийских СМИ в обмен на финансирование его партии. Штрахе также покинул свой пост.