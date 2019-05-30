Рособрнадзор призвал родителей не допускать детей до экзаменов в плохом самочувствии

Рособрнадзор из-за смерти школьницы в Чебоксарах во время ЕГЭ призвал родителей не допускать детей до экзаменов в плохом самочувствии. При наличии медицинских оснований, сдачу экзамена можно перенести, — сказал «Эху Москвы» представитель ведомства Игорь Круглицкий.

О трагедии в Чебоксарах стало известно накануне. Дежурившие в школе медицинские сотрудники пытались оказать девочке экстренную помощь, однако, спасти ее не удалось. По предварительным данным, школьница страдала врожденным пороком сердца.

ЕГЭ требует колоссальных усилий, — признал в эфире «Эха Москвы» первый зампред думского комитета по образованию Олег Смолин. По словам Смолина, при нынешней системе сдачи экзамена, у детей практически не остается права на ошибку.