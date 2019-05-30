Украинский парламент отказался принимать отставку главы правительства

Между тем новый президент просит Верховную раду уволить руководителей МИДа, Минобороны и СБУ.

Покинуть пост премьера Владимир Гройсман пообещал в день инаугурации Владимира Зеленского. Расстаться со своим рабочим местом оказался непростой задачей. «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» выступили против отставки. Уход главы правительства поддержали сторонники Юлии Тимошенко, «Радикальная партия» «Оппозиционный блок».

Гройсман поблагодарил депутатов за их выбор. Заявил, что никогда не перекладывал ни на кого ответственность. Признал, что часть критики в адрес правительства справедлива, и поделился мечтами: если украинцы и будут плакать в будущем, то только от радости. Политик пообещал продолжать начатые реформы и напомнил про необходимость выплатить почти 16 миллиардов долларов для обеспечения госдолга.

Президент тем временем просит Раду уволить ключевых фигур в руководстве Украины. Это главы МВД, Минобороны и Службы безопасности. В ближайшее время будут готовы материалы на отставку генерального прокурора Юрия Луценко.

Гройсман ранее заявил о намерении создать собственную политическую партию и участвовать в парламентских выборах, до которых осталось меньше двух месяцев.