США продолжают вмешиваться во внутренние дела России, в частности, проявляют интерес к сентябрьским выборам. Об этом говорят в комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета. По словам главы комиссии Андрея Климова, в США готовят активистов для протестных акций. Помимо этого, Вашингтон финансирует различные антироссийские мероприятия.

США хотят диктовать всем правительствам свою волю, но есть ряд стран, которые отказываются подчиняться. В этих странах, в том числе в России, американцы готовят свержение правящих режимов. Такое мнение «Эху Москвы» высказал политолог Сергей Марков. Шансы свергнуть российскую власть у США низкие, поскольку России известно об этих замыслах, а у президента Путина есть много сторонников, добавил Сергей Марков.