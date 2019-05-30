Z Архив новостей новости
5 9 6 201
16:00, 30 мая 2019

СФ: США продолжают вмешиваться во внутренние дела России, в частности, проявляют интерес к сентябрьским выборам

США продолжают вмешиваться во внутренние дела России, в частности, проявляют интерес к сентябрьским выборам. Об этом говорят в комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета. По словам главы комиссии Андрея Климова, в США готовят активистов для протестных акций. Помимо этого, Вашингтон финансирует различные антироссийские мероприятия.

США хотят диктовать всем правительствам свою волю, но есть ряд стран, которые отказываются подчиняться. В этих странах, в том числе в России, американцы готовят свержение правящих режимов. Такое мнение «Эху Москвы» высказал политолог Сергей Марков. Шансы свергнуть российскую власть у США низкие, поскольку России известно об этих замыслах, а у президента Путина есть много сторонников, добавил Сергей Марков.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Один Высоцкий

Высоцкий. Глава 151. «И Маяковский лёг виском на дуло…» На сцене сразу пять Маяковских, а Поэт Маяковский всегда один. Не памятник самому себе, не певец революционных масс, а глубоко ранимый человек со страдающей душой…

5 155 6 16585 25.05
Kвысоцкий, творчество, мнения
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

Для тех, кого беспокоит судьба Движения «За права человека» До 22 июня мы должны выплатить 600 000 рублей по двум вступившим в законную силу решениям суда, которыми мы оштрафованы за то, что добровольно не зарегистрировались в реестре «иностранных агентов»...

5 82 6 10345 28.05
Kправа, общество, финансы, видео, мнения
Блоги

Нюта Федермессер глава Фонда помощи хосписам «Вера»

Я попробую стать депутатом Мосгордумы И я помогу «пиджакам с галстуками» влезть в социалку. Через неравнодушие, через милосердие, через понимание того, что чужая боль и страдание завтра — уже их…

5 334 6 43305 24.05
Kвыборы, москва, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Нелегитимное решение международного трибунала Это дело двух сторон, России и Украины, одна из которых совершила грубую провокацию, пытаясь пересечь границу другой стороны в нарушение общеизвестных процедур…

5 352 6 46037 25.05
Kукраина, рф, конфликты, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Сватающие меня на высшие посты глубоко заблуждаются Я Раб Аллаха и слуга своего народа! Выше этих должностей кресел для меня не существует!..

5 143 6 18731 24.05
Kполитика, чечня, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Европа, очнись! Кто же так грубо вмешался во внутриполитическую жизнь Австрии, используя для этого как инструмент «независимую» немецкую прессу?..

5 177 6 23470 29.05
Kпресса, германия, журналистика, мнения
Блоги

+ Михаил Саакашвили: «Я приехал не кому-то мстить, кого-то наказывать и что-то разрушать. Это не мой стиль» Михаил Саакашвили: «Я приехал не кому-то мстить, кого-то наказывать и что-то разрушать. Это не мой стиль» Политик прибыл в Киев вечерним рейсом из Варшавы. Своей целью он назвал участие в строительстве новой Украины…

5 102 6 13901 29.05
8читать ;смотреть
Kобщество, саакашвили, политика, видео, фото, события
Блоги

Юрий Шулипа Юрист

Россия не будет исполнять решение международного трибунала по  морскому праву В 21 веке на европейском континенте морское пиратство просто немыслимо. Фактически и юридически Россию приравняли к Сомали…

5 41 6 5840 26.05
Kполитика, общество, события
Блоги

Крупнейшая немецкая газета Bild вышла с выкройкой кипы на первой полосе Так издание отреагировало на высказывание уполномоченного правительства ФРГ, который рекомендовал евреям ограничить ношение традиционного мужского головного убора в общественных местах…

5 37 6 5707 27.05
Kгермания, сми, журналистика, общество, события
Новости

Российские чиновники во главе с Владимиром Путиным увлечены общением со старцем Илием К нему ездят лечиться, узнавать будущее и просят оказывать помощь на выборах…

5 36 6 14339
Блоги

Александр Плющев журналист «Эхо Москвы»

Яндекс.Новости перестал отвечать назначению Вчера все видели их сюжет (объединение новостей по теме) «Большинство екатеринбуржцев выступили за строительство храма». Про Навального сюжеты теперь практически ежедневно выходят в связке с аббревиатурой ОПГ…

5 55 6 21089 23.05
Kяндекс, сми, журналистика, мнения
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Сами вы коровы, господа! Борцы с экспериментом по электронному голосованию напоминают мне борцов с прививками против оспы в 18-м веке…

5 193 6 37041 29.05
Kвыборы, общество, мнения
Блоги

+ Зеленский впервые посетил Донбасс в статусе президента Украины Зеленский впервые посетил Донбасс в статусе президента Украины Президент в инаугурационной речи назвал прекращение боевых действий в Донбассе главной задачей на посту главы Украины…

5 259 6 51159 28.05
8читать ;смотреть
Kукраина, донбасс, зеленский, видео, фото, политика, события
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский ведущий: Матвей Ганапольский обозреватель «Эха Москвы», журналист

Какая страшная, нечеловеческая, грязная, вонючая кампания организована против Соболь. Дна нет. Я просто обязан это сказать, — надеюсь, что ей  передадут: я  восхищен Любовью Соболь…

5 82 6 16027 26.05
#слушать 49:11 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kобщество, политика, власть
Блоги

+ Тереза Мэй объявила об отставке со слезами на глазах Тереза Мэй объявила об отставке со слезами на глазах Она уйдёт с поста премьер-министра Великобритании в июне: после того, как Консервативная партия выберет её преемника на посту лидера. Такое заявление Мэй сделала сегодня…

5 106 6 21801 24.05
8читать ;смотреть
Kвеликобритания, отставки, власть, видео, события
Блоги

Карина Орлова журналист

Отдай (мне) свои миллиарды Бедные считают, что богатые им должны. Причем под бедными имеются в виду даже не те, кто действительно живет в бедности или за ее чертой, а те, кто просто беднее очень богатых…

5 271 6 57023 29.05
Kблаготворительность, общество, сша, экономика, мнения

Популярное за неделю

Новости

Задержанные в Кабардино-Балкарии полицейские получали взятки за провоз спирта Как сообщает МВД, они создали схему, в результате которой незаконно полученные денежные средства распределяли между собой…

5 6 6 18113
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

По количеству резиденций патриарх Кирилл хочет сравняться с известным библейским персонажем царем Иродом…

5 137 6 121821 25.05
#слушать 49:49 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Голосование

3102541
Судебные процессы и русская литература
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 4 6 4735 26.05
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Путин в свободном падении Что еще антинародного должен сделать бессменный наш, чтобы прозрели и они? Сколько еще миллиардов, триллионов должны украсть его ближние и дальние нукеры, чтобы россияне сказали: «Хватит»?..

5 459 6 389728 26.05
Kполитика, общество, спорт, путин, мнения
Блоги

+ Телеканал «Звезда» опубликовал видео с военным, рассказавшим об опросе о стрельбе по протестующим Телеканал «Звезда» опубликовал видео с военным, рассказавшим об опросе о стрельбе по протестующим Матрос рассказал, что ему предложили записать видео и переодеться в форму войск специального назначения…

5 188 6 110000 26.05
8читать ;смотреть
Kобщество, армия, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7857382
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4054398

Сегодня в эфире