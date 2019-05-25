США попытаются вмешаться в региональные выборы в РФ, чтобы свергнуть Путина в течение ближайших двух лет – политолог

США попытаются вмешаться в региональные выборы РФ, чтобы свергнуть президента Владимира Путина в течение ближайших двух лет. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал политолог Сергей Марков, комментируя заявление комиссии Совета Федерации РФ о грядущем вмешательстве в выборы в России со стороны США.

«В отношении тех правительств, которые не выполняют приказы из Вашингтона, оформленные как рекомендации и пожелания, США приняли политику государственного переворота и их свержения. То же самое, что они сделали в Украине, хотят повторить и в России. Планируют свергнуть Владимира Путина, насколько я понимаю, в ближайшие 2-3 года, не дожидаясь следующих президентских выборов,» – сказал С.Марков.

Шансы свергнуть российскую власть у США низкие, поскольку России известно об этих замыслах, а у президента Путина есть много сторонников, добавил политолог.

Комиссия Совфеда России по защите государственного суверенитета предупредила, что США попытаются вмешаться в предстоящие 8 сентября региональные выборы в России.