Сериал «Чернобыль» стал самым популярным телешоу в истории

Такую оценку дали ему пользователи сайта Internet Movie Database.

Исторический мини-сериал, в котором всего 5 эпизодов, получил среднюю оценку 9,6 балла из 10, значительно опередив «Игру престолов». На втором месте «Планета Земля 2», на третьем — фильм «Братья по оружию».

«Чернобыль» создан по сценарию Крэйга Мазина американским каналом HBO совместно с британской телесетью Sky. Режиссером выступил Йохан Ренк, также работавший над проектами «Во все тяжкие» и «Ходячие мертвецы». Премьера состоялась в США и Великобритании 6 мая. Сюжет рассказывает о катастрофе на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года, ставшей крупнейшей в истории атомной энергетики. Как пишет интернет-портал «Медуза», живущий в США журналист рассказал, что показал сериал своему отчиму и оказалось, что тот был ликвидатором аварии, о чем никогда ранее не рассказывал. По его оценке, все персонажи и события представлены очень правдоподобно.Между тем, на Украине сценариста обвинили в плагиате. Пользователи соцсетей заметили там заимствования из пьесы украинского драматурга Павла Арье.

Последняя, пятая, серия «Чернобыля» выйдет в понедельник, 3 июня.