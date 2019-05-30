«Мемориал» признал члена совета движения «Голос» Романа Удота политзаключенным

Против него было возбуждено уголовное дело по статье об угрозе убийством из-за конфликта с журналисткой НТВ.

Роман Удот невиновен во вменяемом ему преступлении, он был незаконно лишен свободы, убеждены в «Мемориале». Правозащитный центр настаивает на немедленном освобождении активиста «Голоса» из-под домашнего ареста. Там подчеркнули, что назначенная ему мера пресечения неправомерна, поскольку он сам явился в отдел дознания по возвращении в Россию и попросил возобновить уголовное дело. Кроме того, в заявлении отмечается, что в действиях Удота в принципе отсутствовал состав преступления. В «Мемориале» также считают недопустимой ситуацию, при которой, цитата, «сотрудники пропагандистских медиаструктур безнаказанно участвуют в преследовании и травле активистов гражданского общества». Дело против Удота правозащитники связывают с попыткой властей перед выборами помешать работе «Голоса». Инцидент, который стал поводом для возбуждения дела, произошел год назад, когда сотрудники телеканала НТВ пытались заснять Удота в аэропорту. Завязался конфликт, в ходе которого активист произнес фразу «Я вас убью, вы поймите меня» — эти слова и легли в основу обвинения.

Еще до этого инцидента Роман Удот говорил о том, что его и его семью уже несколько лет преследуют сотрудники НТВ. В «Голосе» уверены, что уголовное дело против активиста напрямую связано с борьбой против фальсификаций на выборах.