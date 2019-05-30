Посольство России в Лондоне впервые за несколько лет увеличило число своих дипломатов

На это обратила внимание британская газета Таймс.

Российская дипмиссия сейчас насчитывает 44 человека. Это на четыре больше, чем в минувшем январе. С момента попытки отравления в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, это первое пополнение в посольстве. Хотя штат восстановлен не полностью, ранее он насчитывал 58 человек, это стоит расценивать как попытку наладить отношения с Россией, — пишет газета.

В «Таймс» утверждают, что усиление дипмиссии, — это не единственный шаг навстречу России. По её данным между странами вновь открыто несколько каналов обмена информацией. Через них британские власти пытались объяснить Москве, что усиление военного присутствия в Прибалтике не является для неё угрозой.

Также есть сведения о том, что в этом месяце заместитель советника по национальной безопасности Великобритании Кристиан Тернер приезжал в российскую столицу на переговоры. Кто был собеседником британца и какие темы они обсуждали, пока неизвестно.

Официально британские власти подчеркивают, что не оставят попыток привлечь Россию к ответу за инцидент в Солсбери.